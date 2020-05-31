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31 травня • оновлено в 20:56
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У США на протестах з'явився Бетмен: заарештовано майже 2 тисячі осіб

2.4т
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У Філадельфії (США), де тривають масові протести через вбивство поліцейським афроамериканця Джорджа Флойда, серед демонстрантів помітили людину в костюмі Бетмена.

Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі косплеєра під ніком Bucks County Batmanу неділю, 31 травня. На кадрах видно, як "Бетмен" незворушно йде крізь дим від спалених машин. Присутні, помітивши його, починають аплодувати (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Виявилося, що під костюмом був 43-річний Боб Гейл, відомий багатьом як Bucks County Batman. Костюм Темного лицаря обійшовся йому в 12 тисяч доларів.

У США на протестах з'явився Бетмен

У США на протестах з'явився Бетмен

На даний момент відомо, що в Філадельфії близько 13 поліцейських постраждали під час заворушень. Протестуючі підпалили щонайменше чотири поліцейських автомобіля. Також вони розграбували магазин Apple і спробували підпалити статую колишнього мера міста Френка Ріццо.

Всього поліція США заарештувала близько 1700 осіб в 22 містах країни в ході масових акцій протесту.

Протести в Філадельфії через смерть Джорджа Флойда

Протести в Філадельфії через смерть Джорджа Флойда

Протести в Філадельфії через смерть Джорджа Флойда

Протести в Філадельфії через смерть Джорджа Флойда

Протести в Філадельфії через смерть Джорджа Флойда

Протести в Філадельфії через смерть Джорджа Флойда

Як повідомляв OBOZREVATEL, загибель 46-річного Джорджа Флойда в Міннеаполісі викликала масові заворушення після появи відео його затримання. На записі видно, як поліцейські повалили Флойда і наділи на нього наручники, причому один з офіцерів притиснув коліном йому шию. Затриманий говорив, що не може дихати, однак це не зупинило поліцейського. Флойд помер в лікарні 25 травня.

У деяких штатах довелося вводити спеціальне положення через зіткнення протестувальників з поліцією.

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Автор
Гліб Іванов
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