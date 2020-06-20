У США на пляжі виловили мішки з людськими останками

У Сіетлі (штат Вашингтон, США) на пляжі виявили кілька мішків з людськими останками.

Як повідомляє CNN з посиланням на місцевий департамент поліції, знахідку помітили ввечері 19 червня. У поліцію надійшов дзвінок про виявлення на пляжі підозрілого мішка, який виділяв неприємний запах. Прибулі правоохоронці знайшли ще один пакет в воді. Усередині опинилися останки людських тіл.

За даним фактом поліція Сіетла почала розслідування. Кому належали знайдені останки, поки невідомо – це належить визначити судмедекспертам. Як саме мішки потрапили на місце, де їх виявили, поки теж неясно: розглядається версія про те, що на пляж їх могло принести течією.

Сіетл (штат Вашингтон, США)

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі біля парку Пам'яті і Примирення навпроти автовокзалу чоловік натрапив на людські останки. Чоловік проходив повз схил по тротуару і зауважив, що в землі лежить предмет схожий на череп.