У США на місці вбивства Флойда почали хрестити і "зцілювати" людей. Відео
У Міннеаполісі на місці, де поліцейським був убитий афроамериканець Джордж Флойд, сотні людей збираються, щоб взяти участь в так званих службах відродження.
На цьому місці навіть встановили "ванну для хрещень", повідомляє видання CBN News. Сама ідея належить місцевому пастору Чарльзу Каруку. Він опублікував відео "обряду хрещення" в своєму Facebook.
"Люди продовжують рятуватися, хреститися, зцілюватися і звільнятися. Минулої ночі відбулося миттєве зцілення від 20-річної проблеми зі спиною, 18-місячна травма миттєво зажила", – пояснив Карук. За його словами, багато хто з тих, хто приходить на місце меморіалу, "знову знаходять надію і мету в своєму житті".
Також він зазначив, що це місце є священним через те, що там "знаходять мир люди всіх кольорів шкіри". Представники релігійних зібрань вважають, що такі "служби відродження" представляють собою нову форму протесту і стверджують, що там, де загинув Флойд, нібито відбуваються "чудеса".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
масові протести у багатьох містах США, які супроводжувалися заворушеннями, спровокувала смерть афроамериканця Джорджа Флойда.
Флойд помер в результаті кардіопульмонарного шоку – зупинки серця і дихання, який викликали дії поліцейського. Коп, затримуючи чоловіка, дев'ять хвилин душив його шию коліном.
8 червня група протестуючих з рухів Black Lives Matter і Антифа захопила центральну частину Сіетла, оголосивши там "Автономну зону Капітолійського пагорба". Туди не пускали поліцію, заперечуючи американську владу.