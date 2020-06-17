У США на місці вбивства Флойда почали хрестити і 'зцілювати' людей. Відео

У Міннеаполісі на місці, де поліцейським був убитий афроамериканець Джордж Флойд, сотні людей збираються, щоб взяти участь в так званих службах відродження.

На цьому місці навіть встановили "ванну для хрещень", повідомляє видання CBN News. Сама ідея належить місцевому пастору Чарльзу Каруку. Він опублікував відео "обряду хрещення" в своєму Facebook.

"Люди продовжують рятуватися, хреститися, зцілюватися і звільнятися. Минулої ночі відбулося миттєве зцілення від 20-річної проблеми зі спиною, 18-місячна травма миттєво зажила", – пояснив Карук. За його словами, багато хто з тих, хто приходить на місце меморіалу, "знову знаходять надію і мету в своєму житті".

Також він зазначив, що це місце є священним через те, що там "знаходять мир люди всіх кольорів шкіри". Представники релігійних зібрань вважають, що такі "служби відродження" представляють собою нову форму протесту і стверджують, що там, де загинув Флойд, нібито відбуваються "чудеса".

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