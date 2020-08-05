У США на фоні протестів з'явилася інсталяція "Ода Путіну". Фото

Марина Ліснічук Світ 08:45, 5.08.2020 Оновлено: 08:49, 5.08.2020

В американському Портленді, де зараз проходять найагресивніші акції руху Black Lives Matter, які часто переходять у масові заворушення, з'явилася інсталяція під назвою "Ода Путіну".

Живу статую зробили художники й актори з Нью-Йорка та Лос-Анджелеса за допомогою місцевих колег. Її показали 3 серпня на набережній перед парком Тома Макколла, повідомляє Oregonlive (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Так, композиція представляє собою бійців спецназу, які затягують в автомобіль активіста Black Lives Matter. Водночас на їхньому фоні стоїть фігура, схожа на президента США Дональда Трампа, і робить селфі.

Інсталяція "Ода Путіну" в Портленді (США)
(oregonlive.com)

Щоправда, така інсталяція сподобалася далеко не всім американцям. Деякі назвали її безглуздою і позбавленою смаку, яка "використовує теорію змови про змову з росіянами для розпалювання страху".

Інсталяція "Ода Путіну"
(oregonlive.com)

А ще деякі в США вважають, що поява "Оди Путіну" – це спроба перекласти всю відповідальність на "злих росіян".

Частина інсталяції "Ода Путіну"
(oregonlive.com)

Нагадаємо, що протести в США почалися після смерті афроамериканця Джорджа Флойд, який загинув 25 травня в результаті жорсткого затримання копами в Міннеаполісі.

Інсталяція "Ода Путіну" сподобалася не всім американцям
(oregonlive.com)
Реакція американців
(Twitter Jesse Crall)

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці липня поліція Сіетла в штаті Вашингтон (США) затримала щонайменше 25 учасників протесту із парасольками. Мітингувальники кидали в правоохоронців каміння, пляшки і піротехніку. Водночас заявлялося, що адміністрація президента Дональда Трампа планує направити в місто додаткові федеральні сили для розгону демонстрантів.

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