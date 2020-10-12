У США на 109-му році життя померла мати Джона Маккейна

Мати американського політика й державного діяча Джона Маккейна Роберта померла в США у віці 108 років.

Про це повідомило Daily Mail. Про те, що трапилося, стало відомо після відповідного запису в Twitter дружини Маккейна Сінді.

"З великим сумом я сповіщаю про смерть моєї чудової свекрухи Роберти Маккейн. Я не могла і мріяти про кращий взірець для наслідування або кращого друга. Вона приєднується до свого чоловіка Джека, сина Джона і дочки Сенді", – написала жінка.

Роберта Маккейн народилася в Оклагомі в 1912 році і була на похоронах свого сина Джона в Національному соборі Вашингтона. Її бачили, коли вона втішала внучку Меґан, після того як Джон Маккейн помер 25 серпня у віці 81 року.

Роберта народила його в 1936 році, після того як у 1933 році вийшла заміж за адмірала ВМС Джона Маккейна-молодшого, одного з видатних військово-морських офіцерів.

Крім Джона, у неї були ще один син Джо і дочка Сенді, а також 12 онуків і 15 правнуків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 25 серпня 2018 року, помер американський сенатор від Республіканської партії Джон Маккейн, якому в 2017 році діагностували рак мозку.