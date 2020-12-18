У США медсестра знепритомніла одразу після щеплення проти COVID-19. Відео

На Алясці в США медсестра втратила свідомість через 10 хвилин після того, як їй зробили щеплення проти коронавірусу препаратом від Pfizer і BioNTech.

Це трапилося прямо на пресконференції зі ЗМІ, які висвітлювали вакцинацію в лікарні Теннессі 17 грудня. Відео опублікувала ТВ-станція WTVC-9 (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах показано, як лікарі ввели ін'єкцію медсестрі Тіффані Довер. Після цього вона дала коментар щодо цього. Говорячи на камеру, жінка відчула запаморочення, а потім, попросивши вибачення, встала зі стільця і ледь не впала на підлогу. Її зловили лікарі, які стояли позаду.

"Це просто вразило мене раптово. Почувалася трохи дезорієнтованою, але тепер усе добре, і біль у руці пройшов", – сказала пізніше Довер.

Вакцинація Скриншот із відео

Також вона зізналася, що насправді часто втрачає свідомість, коли відчуває біль.

"Для мене це звичайна справа", – додала медсестра.

Лікарі поспішили запевнити, що цей випадок із втратою свідомості не був пов'язаний із вакциною, виробленою Pfizer&BioNTech.

Медсестра відчула себе зле після щеплення Скриншот із відео

"Це реакція, яка може виникнути дуже часто з будь-якою вакциною або щепленням. Ми хотіли б заспокоїти тих, хто бачив це. Немає причин підозрювати, що це взагалі пов'язано з вакциною", – підкреслив медичний директор відділення інтенсивної терапії в лікарні CHI Memorial (штату Теннесі) доктор Джессі Такер, який теж отримав вакцину.

Медсестра знепритомніла після щеплення проти коронавірусу Скриншот із відео

За даними Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC), непритомність може трапитися після багатьох видів щеплень і медичних процедур, однак зазвичай вона викликана болем або тривогою.

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