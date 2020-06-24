У США мають намір перекинути до Польщі військових для протистояння агресії Росії

Антон Малиновський Світ 00:22, 25.06.2020 Оновлено: 00:23, 25.06.2020

Президент США Дональд Трамп має намір перевести до Польщі 1000 солдатів американської армії, щоб протистояти російській агресії.

Про це він домовився з президентом Польщі Анджеєм Дудою під час зустрічі в середу, 24 червня. Як повідомляє Global news, питання перекидання військ було однією з тем їх обговорення і главам країн вдалося досягти домовленостей в цьому питанні.

"Відповідно до угоди, оголошеним в минулому році, США планують направити до Польщі ще близько 1000 військовослужбовців, і, за словами офіційних осіб, досягнутий прогрес, щоб закласти основу для цих кроків", – повідомили у виданні.

Прес-секретар Пентагону Карла Глісон розповіла, що в Польщі будуть переведені штаб дивізії, центр бойової підготовки, ескадрилья авіації та структура для підтримки армійської бригади.

У Міністерстві оборони США розглядають варіант переведення військ до Польщі з Німеччини, де США має намір скоротити склад гарнізону на 10 тисяч. Однак, остаточне рішення з цього питання поки не прийнято.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анджей Дуда заявляв, що присутність в Польщі американських військ позбавило країну від російського впливу.

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