У США мають намір перекинути до Польщі військових для протистояння агресії Росії

Президент США Дональд Трамп має намір перевести до Польщі 1000 солдатів американської армії, щоб протистояти російській агресії.

Про це він домовився з президентом Польщі Анджеєм Дудою під час зустрічі в середу, 24 червня. Як повідомляє Global news, питання перекидання військ було однією з тем їх обговорення і главам країн вдалося досягти домовленостей в цьому питанні.

"Відповідно до угоди, оголошеним в минулому році, США планують направити до Польщі ще близько 1000 військовослужбовців, і, за словами офіційних осіб, досягнутий прогрес, щоб закласти основу для цих кроків", – повідомили у виданні.

Прес-секретар Пентагону Карла Глісон розповіла, що в Польщі будуть переведені штаб дивізії, центр бойової підготовки, ескадрилья авіації та структура для підтримки армійської бригади.

У Міністерстві оборони США розглядають варіант переведення військ до Польщі з Німеччини, де США має намір скоротити склад гарнізону на 10 тисяч. Однак, остаточне рішення з цього питання поки не прийнято.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анджей Дуда заявляв, що присутність в Польщі американських військ позбавило країну від російського впливу.