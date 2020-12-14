У США люди Трампа організували голосування альтернативних виборників

Представники Республіканської партії організували голосування альтернативних виборників в кількох штатах "з масштабними порушеннями", в яких на виборах президента США переміг демократ Джо Байден.

Про це в ефірі Fox News заявив старший радник в адміністрації президента Дональда Трампа Стівен Міллер, передає "Інтерфакс-Україна". Він уточнив, що результати цих голосувань будуть спрямовані до Конгресу.

"Завдяки цьому ми збережемо можливість через суди доводити свою правоту. І якщо ми в суді виграємо справу, то зможемо сертифікувати результати альтернативного голосування наших виборців", – пояснив Міллер.

ЗМІ підкреслюють, що такі дії свідчать про наміри республіканців не визнавати поразку Трампа і продовжувати оскаржувати результати виборів у січні 2021 року.

Радник Білого дому додав, що у них достатньо часу до 20 січня (дня інавгурації), щоб переглянути "помилкові результати" виборів.

"Тоді Дональд Трамп буде проголошений переможцем", – переконаний він.

Альтернативні виборники – люди, яких схвалюють в законодавчих зборах штатів. Вони проводять своє голосування, результати якого відправляються до Конгресу.

Вирішальну роль в даному випадку відіграє те, у кого буде контроль над Сенатом. Нове скликання Конгресу вступає в повноваження 3 січня, а 6 числа голова Сенату повинен розкрити засвідчені списки виборників, після чого проводиться підрахунок голосів.

Водночас Конституція США не уточнює, голоси від яких делегацій виборників враховуються, а від яких ні.

Юристи Трампа можуть заявити, що вибір залишається за віцепрезидентом. В цьому випадку Майк Пенс може бути наділений повноваженнями в односторонньому порядку оголосити себе і Трампа переможцем. Демократи можуть вказати, що для вирішення подібних протиріч існує федеральний закон про підрахунок голосів. Правда за словами експертів, його формулювання відрізняються заплутаністю і невизначеністю, так що в цьому випадку він навряд чи допоможе.

Якщо демократи повернуть собі контроль над Сенатом і втримають його в Палаті представників, тоді всі положення закону про підрахунок голосів ведуть до перемоги Байдена. Якщо республіканці отримають більшість в Палаті представників, тоді переможе Трамп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, виборники провели офіційне голосування за кандидатури президента і віцепрезидента США, підтвердивши перемогу Джо Байдена і Камали Харріс. Станом на 00.30, Байден отримав вже 302 голоси при необхідних 270.