У США літак впав на житловий будинок: є жертви

У США одна людина загинула і одна отримала поранення в результаті аварії легкомоторного літака в окрузі Датчесс, штат Нью-Йорк.

Так, лайнер Cessna 303 врізався в будинок на Сміт-роуд в Юніон-Вейл. Одна з трьох осіб в літаку померла. Чоловік, який був у будинку, зник безвісти, а жінка в домі важко травмована, передає NBC.

Відзначається, що літак вилетів з аеропорту округу Оріндж, а після дозаправки прямував у Фармінгдейл.

У будинку в момент зіткнення знаходилася також ще одна жінка, але вона не постраждала.

Just arrived on scene and spoke with a neighbor who tried to rescue people in the home that was hit by the plane. These are the photos of the plane protruding from house. pic.twitter.com/jJ4SpYpe33