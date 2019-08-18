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У США літак впав на житловий будинок: є жертви

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У США одна людина загинула і одна отримала поранення в результаті аварії легкомоторного літака в окрузі Датчесс, штат Нью-Йорк.

Так, лайнер Cessna 303 врізався в будинок на Сміт-роуд в Юніон-Вейл. Одна з трьох осіб в літаку померла. Чоловік, який був у будинку, зник безвісти, а жінка в домі важко травмована, передає NBC.

Відзначається, що літак вилетів з аеропорту округу Оріндж, а після дозаправки прямував у Фармінгдейл.

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У США літак впав на житловий будинок

У США літак впав на житловий будинок

Spectrum News Albany

У будинку в момент зіткнення знаходилася також ще одна жінка, але вона не постраждала.

У США літак впав на житловий будинок: є жертви

NBC

У США літак впав на житловий будинок: є жертви

Spectrum News Albany

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії літак L410 авіакомпанії "Хабаровські авіалінії", який летів в Ніколєевськ-на-Амурі, екстрено повернувся в Хабаровський аеропорт через НП.

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Місце
США Нью Йорк
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ждём радостных комментариев от скакунов...
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Пигин Макс, низя. Самолёт то хозяйский.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Кастрюли !!!!Начинайте уже скулить..
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