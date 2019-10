У США літак упав на житлові будинки: фото і відео страшної НП

У вівторок, 29 жовтня, в місті Колонія (штат Нью-Джерсі, США) на житловий будинок упав літак Cessna 414, в результаті чого пожежею охопило ще кілька будівель.

Інцидент трапився близько 11 ранку. Про це повідомляють CBS News (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

У будинку, який протаранили, мешкала сім'я з маленькою дитиною, проте в момент падіння їх не було вдома. За попередніми даними, в результаті аварії ніхто не постраждав.

У США літак упав на житлові будинки Twitter NorthJersey FireNews

Відзначається, що на борту літака перебував пілот. Він прямував в аеропорт міста Лінден. Про стан чоловіка інформації немає.

Як стало відомо, вогонь перекинувся ще на дві будівлі, крім зруйнованого будинку. До гасіння пожежі залучили 200 рятувальників.

У США літак впав на житлові будинки Twitter CBS New York

У США літак впав на житлові будинки Скріншот з відео

WATCH: Security camera footage shows a small plane plunging into a Colonia, NJ neighborhood on Tuesday, causing at least three homes to catch fire; no one on the ground was injured, officials say https://t.co/DeB8re1OjG pic.twitter.com/vcoNWG1Iby - CBS Evening News (@CBSEveningNews) October 29, 2019

Colonia section of woodbridge twp 2nd alarm ... 80 Berkley Ave ... plane crash into home ... 2 structures involved in fire - NorthJersey FireNews (@NJFires) October 29, 2019

WATCH: At least three homes are on fire after a small plane crashed into a house in Colonia, NJ, Tuesday morning; no one was in the home that was directly hit, an official says. The pilot, whose status is unknown, was the only person aboard the aircraft. https://t.co/di4xcwIEgX pic.twitter.com/JzBKHWGbWZ - CBS Evening News (@CBSEveningNews) October 29, 2019

DEVELOPING: A Cessna 414 plane has crashed in Colonia, New Jersey, engulfing two homes in flames; no one was injured on the ground, but the conditions of the pilot and possible passengers is not yet known. https://t.co/cIf1GFELVg pic.twitter.com/l1A9GMvfrj - World News Tonight (@ABCWorldNews) October 29, 2019

Mayor Jon McCormac says nobody has gotten close enough to the plane but , "Miracles can happen ..." #BREAKING #COLONIA pic.twitter.com/bCXlJgafpW - Alex Lombardo (@AlexPLombardo) October 29, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в американському штаті Коннектикут розбився бомбардувальник часів Другої світової війни B-17.

