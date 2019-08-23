У США літак потрапив у жахливу НП: є постраждалі. Фото і відео

В аеропорту Гонолулу (Гавайські острови, США) літак авіакомпанії Hawaiian Airlines рейсом із Окленда (Каліфорнія) потрапив у НП. Він був змушений здійснити аварійну посадку через те, що салон і вантажний відсік заповнив дим.
Як написало видання Hawaii News Now, п'ятьох дорослих і двох дітей госпіталізували. А Hawaiian Airlines повідомила, що дим викликала проблема в двигуні літака (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Там трапився збій, який призвів до витоку масла на гарячі частини й системи надуву кондиціонера. Саме це спричинило задимлення в салоні.
У США літак потрапив у жахливу НП
Hawaii News Now
За словами пасажира, салон раптово наповнився димом перед підходом до Гонолулу. Деякі зазначили, що він поступово густішав. Але рятувальники вже чекали літак, коли той прибув.
На борту перебували 184 пасажири і сім членів екіпажу. Рейс приземлився приблизно через 20 хвилин після того, як капітан оголосив надзвичайну ситуацію і повідомив персонал аеропорту про можливу пожежу. Всі пасажири змогли вийти з літака приблизно за 30 секунд.
У США літак потрапив у жахливу НП
Hawaii News Now
Салон заповнив дим
Hawaii News Now
П'ятьох дорослих і двох дітей госпіталізували
Hawaii News Now
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Пасажирський літак А-321 рейсом Москва – Сімферополь авіакомпанії "Уральські авіалінії" здійснив жорстку аварійну посадку на полі поряд із аеропортом Жуковський (Підмосков'я).
Того ж дня в Росії літак, який прямував рейсом Москва – Самара, провів екстрену посадку в аеропорту "Шереметьєво".
У РФ рейс авіакомпанії "Перемога" затримали в аеропорту Мінеральних Вод через потрапляння птаха в один із двигунів.
Пізніше літак авіакомпанії UTair, рейсом із Москви до Уфи, повернувся в міжнародний аеропорт "Внуково" через схожу ситуацію: птах потрапив у лобове скло під час зльоту.
У середу, 21 серпня, пасажирський рейс авіакомпанії Utair, який вилетів із Москви в Ухту, оголосив про екстрене повернення в аеропорт "Внуково" через технічну несправність.
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