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У США літак потрапив у жахливу НП: є постраждалі. Фото і відео

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В аеропорту Гонолулу (Гавайські острови, США) літак авіакомпанії Hawaiian Airlines рейсом із Окленда (Каліфорнія) потрапив у НП. Він був змушений здійснити аварійну посадку через те, що салон і вантажний відсік заповнив дим.

Як написало видання Hawaii News Now, п'ятьох дорослих і двох дітей госпіталізували. А Hawaiian Airlines повідомила, що дим викликала проблема в двигуні літака (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Там трапився збій, який призвів до витоку масла на гарячі частини й системи надуву кондиціонера. Саме це спричинило задимлення в салоні.

У США літак потрапив у жахливу НП

У США літак потрапив у жахливу НП

Hawaii News Now

За словами пасажира, салон раптово наповнився димом перед підходом до Гонолулу. Деякі зазначили, що він поступово густішав. Але рятувальники вже чекали літак, коли той прибув.

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На борту перебували 184 пасажири і сім членів екіпажу. Рейс приземлився приблизно через 20 хвилин після того, як капітан оголосив надзвичайну ситуацію і повідомив персонал аеропорту про можливу пожежу. Всі пасажири змогли вийти з літака приблизно за 30 секунд.

У США літак потрапив у жахливу НП

У США літак потрапив у жахливу НП

Hawaii News Now

Салон заповнив дим

Салон заповнив дим

Hawaii News Now

П'ятьох дорослих і двох дітей госпіталізували

П'ятьох дорослих і двох дітей госпіталізували

Hawaii News Now

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
США
Тег
літак
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