У США літак потрапив у жахливу НП: є постраждалі. Фото і відео

В аеропорту Гонолулу (Гавайські острови, США) літак авіакомпанії Hawaiian Airlines рейсом із Окленда (Каліфорнія) потрапив у НП. Він був змушений здійснити аварійну посадку через те, що салон і вантажний відсік заповнив дим.

Як написало видання Hawaii News Now, п'ятьох дорослих і двох дітей госпіталізували. А Hawaiian Airlines повідомила, що дим викликала проблема в двигуні літака (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Там трапився збій, який призвів до витоку масла на гарячі частини й системи надуву кондиціонера. Саме це спричинило задимлення в салоні.

У США літак потрапив у жахливу НП Hawaii News Now

За словами пасажира, салон раптово наповнився димом перед підходом до Гонолулу. Деякі зазначили, що він поступово густішав. Але рятувальники вже чекали літак, коли той прибув.

На борту перебували 184 пасажири і сім членів екіпажу. Рейс приземлився приблизно через 20 хвилин після того, як капітан оголосив надзвичайну ситуацію і повідомив персонал аеропорту про можливу пожежу. Всі пасажири змогли вийти з літака приблизно за 30 секунд.

У США літак потрапив у жахливу НП Hawaii News Now

Салон заповнив дим Hawaii News Now

П'ятьох дорослих і двох дітей госпіталізували Hawaii News Now

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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