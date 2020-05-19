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19 травня • оновлено в 10:10
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У США "ліки Трампа" від COVID-19 назвали смертельними: вбивають пацієнтів

14.1т
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У США розкритикували препарат гідроксихлорохін, який президент США Дональд Трамп назвав захистом від коронавірусу (COVID-19).

Ведучий телеканалу Fox News Ніл Кавуто повідомив, що гідроксихлорохін смертельно небезпечний для пацієнтів із різними захворюваннями.

"Ті, хто приймав препарат, були у вразливій групі населення, зокрема з респіраторними чи іншими захворюваннями, померли. Я хочу наголосити: вони померли. Якщо ви перебуваєте у зоні ризику, і ви приймаєте це як профілактичний засіб для захисту від вірусу, або в гіршому разі ви маєте справу з вірусом, і ви перебуваєте у вразливій зоні, він (препарат – Ред.) вб'є вас", – сказав він.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Журналіст наголосив, що гідроксихлорохін не потрібно приймати геть усім незалежно від того, що Трамп розповідає про його ефективність.

"Я приймаю гідроксихлорохін просто зараз. Я приймаю по таблетці в день. Я б сказав вам це три-чотири дні тому, але ви мене не питали. Я отримую дуже багато позитивних відгуків про цей препарат. Поки зі мною все гаразд. Я все ще з вами", – казав глава Білого дому в ефірі американського ТБ.

Слова Кавуто ґрунтуються на дослідженні Департаменту у справах ветеранів, де був доведений ризик прийому гідроксихлорохіну для пацієнтів із респіраторними або серцевими хворобами. Дослідження засвідчило, що люди, які мали ці захворювання і приймали гідроксихлорохін, незабаром померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США вкотре висловили сумнів ефективність розрекламованих президентом Дональдом Трампом таблеток з дієвою речовиною гідроксихлорохін для лікування COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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