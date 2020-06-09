У Вірджинії (США) заарештували самопроголошеного лідера ультраправого руху Ку-клукс-клан Гаррі Роджерса за те, що він в'їхав у натовп протестувальників Black Lives Matters.

Про це повідомило видання Henrico Citizen. Інцидент трапився 7 червня в передмісті Річмонда, постраждала одна людина.

Водія затримали і висунули проти нього звинувачення в нападі з побоями, замаху на тяжку шкоду здоров'ю і вандалізмі.

У США лідера Ку-клукс-клану затримали за наїзд на протестувальників

Сам Роджерс під час затримання представився як "президент" Ку-клукс-клану Вірджинії. За даними медіа, він "найбільш високопосадовий" учасник об'єднання, серед тих, хто перебуває на волі, а не у в'язниці.

Також Роджерс нібито активний пропагандист ідеології Конфедерації, однієї зі сторін у громадянській війні США, яка виступала проти скасування рабства.

Гаррі Роджерс Henrico sheriff's department/AFP

Ку-клус-клан – неформальна група у Сполучених Штатах, яка виступає за вищість білої раси, раніше вдавалася до терористичних атак проти своїх опонентів.

Нагадаємо, антирасистські протести Black Lives Matters тривають у США вже три тижні після вбивства поліцією афроамериканця Джорджа Флойда.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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