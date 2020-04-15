У США коронавірус вбив рекордну кількість людей за добу
За вівторок, 14 квітня, в США зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу – 2129.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Це найвищий добовий приріст смертності в країні з початку пандемії, повідомляє CNN.
У цілому кількість випадків COVID-19 в Сполучених Штатах, за станом на ранок середи, 15 квітня, вже більше 614 тисяч. Зафіксовано понад 25 тисяч нових хворих.
Померли вже 26 047 осіб. Одужати вдалося за різними даними від 38 800 до 46 тисяч пацієнтів.
У зв'язку з критичною ситуацією уряд американського штату Мен продовжив надзвичайний стан у штаті до 15 травня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії був побитий антирекорд за кількістю заражених – за добу коронавірус виявили більш ніж у 2,7 тисячі осіб.