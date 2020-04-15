У США коронавірус вбив рекордну кількість людей за добу

Ірина Кулініч Світ 07:55, 15.04.2020 Оновлено: 07:55, 15.04.2020

За вівторок, 14 квітня, в США зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу – 2129.

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Це найвищий добовий приріст смертності в країні з початку пандемії, повідомляє CNN.

У цілому кількість випадків COVID-19 в Сполучених Штатах, за станом на ранок середи, 15 квітня, вже більше 614 тисяч. Зафіксовано понад 25 тисяч нових хворих.

У США коронавірус вбив рекордну кількість людей за добу
Інтерфакс

Померли вже 26 047 осіб. Одужати вдалося за різними даними від 38 800 до 46 тисяч пацієнтів.

У зв'язку з критичною ситуацією уряд американського штату Мен продовжив надзвичайний стан у штаті до 15 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії був побитий антирекорд за кількістю заражених – за добу коронавірус виявили більш ніж у 2,7 тисячі осіб.

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