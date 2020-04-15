Головна Новини
15 квітня • оновлено в 08:17
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

У США коронавірус вбив рекордну кількість людей за добу

3.8т
Читати матеріал російською

За вівторок, 14 квітня, в США зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу – 2129.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Це найвищий добовий приріст смертності в країні з початку пандемії, повідомляє CNN.

У цілому кількість випадків COVID-19 в Сполучених Штатах, за станом на ранок середи, 15 квітня, вже більше 614 тисяч. Зафіксовано понад 25 тисяч нових хворих.

У США коронавірус вбив рекордну кількість людей за добу

У США коронавірус вбив рекордну кількість людей за добу

Інтерфакс

Померли вже 26 047 осіб. Одужати вдалося за різними даними від 38 800 до 46 тисяч пацієнтів.

У зв'язку з критичною ситуацією уряд американського штату Мен продовжив надзвичайний стан у штаті до 15 травня.

У США коронавірус вбив рекордну кількість людей за добу
У США коронавірус вбив рекордну кількість людей за добу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії був побитий антирекорд за кількістю заражених – за добу коронавірус виявили більш ніж у 2,7 тисячі осіб.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
0
Смішно
0
Цікаво
22
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 3372.

    Вилікувалися: 119. Померли: 98.

  • У світі захворіли 1,92 мільйона осіб, загинули – понад 119 тисяч.

  • ВООЗ заявила, що пік пандемії коронавірусу ще не досягнутий.

  • Названа маловідома ознака коронавірусу, яку легко помітити самому.

  • Українські медики створили власні тест-системи для визначення антитіл до COVID-19.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги