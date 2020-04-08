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8 квітня • оновлено в 21:50
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У США коронавірус підхопили вже понад 400 тисяч людей

2.5т
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На коронавірус COVID-19 в США захворіли вже понад 400 тисяч осіб, за добу зафіксовано понад 6 тисяч нових випадків.

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За останніми даними на сайті worldometers.info, точна кількість заражених становить 406 693 (+6 358 за добу).

У США коронавірус підхопили вже понад 400 тисяч людей

Одужали в країні 22 033 пацієнтів, померли – 13 089.

США залишаються лідерами за кількістю заражених в світі. За ними йдуть Іспанія – 146 690, Італія – 139 422, Німеччина – 109 329. Замикає п'ятірку країн з найбільшою кількістю хворих Франція – 109 069.

У США коронавірус підхопили вже понад 400 тисяч людей

worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Нью-Йорку 7 квітня було встановлено антирекорд по летальних випадках за добу – померла 731 людина.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
США
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Как сказал Трамп мы особая нация , теперь смеёмся над избранными.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Это не случайность а закономерность аминь.
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Jacobs Lorie
Jacobs Lorie
когда это закончится?
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