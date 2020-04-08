У США коронавірус підхопили вже понад 400 тисяч людей

На коронавірус COVID-19 в США захворіли вже понад 400 тисяч осіб, за добу зафіксовано понад 6 тисяч нових випадків.

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За останніми даними на сайті worldometers.info, точна кількість заражених становить 406 693 (+6 358 за добу).

Одужали в країні 22 033 пацієнтів, померли – 13 089.

США залишаються лідерами за кількістю заражених в світі. За ними йдуть Іспанія – 146 690, Італія – 139 422, Німеччина – 109 329. Замикає п'ятірку країн з найбільшою кількістю хворих Франція – 109 069.

worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Нью-Йорку 7 квітня було встановлено антирекорд по летальних випадках за добу – померла 731 людина.

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