Біля узбережжя США кит ледь не проковтнув двох жінок: моторошний момент потрапив на відео

Поблизу пляжу Авіла Біч у штаті Каліфорнія (США) горбатий кит перекинув каяк, на якому плавали дві подруги.

Інцидент стався 2 листопада, пише KSBY. Відео, на якому здається, що кит намагається проковтнути плавзасіб, стало активно поширюватися в мережі (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

Журналісти зазначили, що двом жінкам пощастило залишитися в живих після нападу кита.

Місцева мешканка Джулі МакСорлі розповіла, що хотіла сфотографувати китів і переконала подругу відправитися з нею в плавання на каяках.

МакСорлі додала, що в цьому районі було багато птахів і риб, тому люди вийняли телефони, думаючи, що щось трапиться.

Вона згадала, що бачила китів далеко, але через кілька секунд один виявився прямо під ними.

Хоча на деяких відеозаписах створюється враження, що кит практично проковтнув дівчат, Джулі розповіла, що каяк просто перекинувся і їх кинуло під воду.

Горбаті кити вважаються вимираючим видом. Експерти з морських ссавців підкреслюють, що цей вид може бути непередбачуваним і небезпечним, і люди повинні за можливості зберігати відстань із ними приблизно в довжину футбольного поля.

Передбачається, що кити можуть з'являтися недалеко від берега в пошуках їжі.

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