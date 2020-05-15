У США та Європі забили на сполох через пов'язану з COVID-19 хворобу у дітей: є жертви

Органи охорони здоров'я США випустили попередження про рідкісне, але іноді смертельно небезпечне аутоімунне захворювання серед дітей, що, як вважається, пов'язане з коронавірусом COVID-19.

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Як пише Daily Mail, Центри з контролю і профілактики захворювань у США (CDC) назвали цю хворобу мультисистемним запальним синдромом у дітей (MIS-C).

Нова хвороба вражає дітей

"Медичні працівники, які мають пацієнтів молодше за 21 рік з симптомами MIS-C, повинні повідомляти про підозрілі випадки в місцеве, державне або територіальне управління охорони здоров'я", – заявили в CDC.

Про MIS-C повідомили принаймні в 19 різних штатах і Вашингтоні, округ Колумбія. Хвороба була зареєстрована у 110 нью-йоркських дітей, при цьому три дитини – у віці 5, 7 і 18 років – померли від неї.

Також смерть однієї дитини з новою хворобою зафіксована у Франції. Вона померла від "неврологічного пошкодження, пов'язаного з зупинкою серця". Є дані, що дитина була в контакті з коронавірусом, але у неї не розвинулися синдроми COVID-19.

Лікарі відзначають схожість симптомів MIS-C із хворобою Кавасакі, яка викликає набухання кровоносних судин в усьому тілі, що призводить до сильного болю.

Вперше хвороба MIS-C була зареєстрована у Великобританії в кінці квітня, де вчені також знайшли перші явні докази того, що зараження коронавірусом викликає Кавасакі-подібний запальний стан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час спалаху COVID-19 в Італії зафіксували 30-кратне зростання кількості пацієнтів із синдромом Кавасакі – некротизуючим васкулитом, що вражає артерії, який проявляється у дітей.

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