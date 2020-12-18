У США хворі на COVID-19 чоловік і дружина померли з різницею у дві хвилини

У штаті Техас сімейна пара померла з різницею у дві хвилини через ускладнення від коронавірусу.

Як повідомляє Daily Star, 61-річний Пол Блеквелл і 65-річна Мері Блеквелл – учителі зі шкільного округу Гранд-Прері, захворіли на COVID-19 на початку грудня, невдовзі їм потрібна була штучна вентиляція легенів.

Невідомо, як саме пара заразилася COVID-19, адже вони береглися і навіть усе літо відкладали сімейні зустрічі зі своїми п'ятьма дітьми.

Подружжя поклали в реанімацію лікарні Харріса в Техасі, а лікарі попередили рідних, що пацієнти навряд чи виживуть.

Син пари Крістофер Блеквелл разом з іншими членами сім'ї ухвалив непросте рішення від'єднати батьків від системи підтримки життєдіяльності.

13 грудня лікарі зсунули їхні ліжка разом, після чого пацієнти померли з різницею в кілька хвилин, тримаючись за руки.

"Колись вони поклялися бути разом, поки смерть не розлучить їх. Так і сталося", – сказав Крістофер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Івано-Франківщині від коронавірусу померла майже вся родина місцевого підприємця і депутата. Першою від інфекції померла його невістка, слідом за нею – син, а потім вже і дружина.