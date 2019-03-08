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ПолітикаЕкономіка

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У США хочуть ввести закон по Криму: в чому суть

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Комітет палати представників Конгресу США у закордонних справах одноголосно схвалив законопроект, який забороняє американському уряду визнавати Крим територією Росії.

Як повідомили в прес-службі комітету, всім державним структурам заборонені будь-які дії, які можуть спричинити за собою зізнання де-юре або де-факто півострова російським.

При цьому президент Штатів має право на виключення в тому випадку, якщо воно буде пов'язане з інтересами національної безпеки США.

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Документ відправиться на підпис президенту після того, як буде схвалений Палатою представників і сенатом.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін викликав ажіотаж заявою про Крим, назвавши її гіршою версією Росії.

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Тема
анексія Криму
Місце
США
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Пиндосы уже достали весь мир, ну конечно кроме шумеров, поклонников карго-культа
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2
4
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Махал Махалыч, дебилоидко! я живее всех живых! ты еще не задохнулся от пиндоских какашек?
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3
1
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Петренко Амадеус, дегенерат ещё не здохло! Тварь, я тебя уже похоронил. Так шо дохни, скот одичалый
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