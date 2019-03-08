У США хочуть ввести закон по Криму: в чому суть

Комітет палати представників Конгресу США у закордонних справах одноголосно схвалив законопроект, який забороняє американському уряду визнавати Крим територією Росії.

Як повідомили в прес-службі комітету, всім державним структурам заборонені будь-які дії, які можуть спричинити за собою зізнання де-юре або де-факто півострова російським.

При цьому президент Штатів має право на виключення в тому випадку, якщо воно буде пов'язане з інтересами національної безпеки США.

Документ відправиться на підпис президенту після того, як буде схвалений Палатою представників і сенатом.

Президент США Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін викликав ажіотаж заявою про Крим, назвавши її гіршою версією Росії.

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