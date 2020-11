У США почали готуватися до погромів через вибори президента. Фото

У Нью-Йорку підприємці почали оббивати вікна та двері своїх закладів фанерою, щоб захистити їх від можливих заворушень через вибори президента США.

Відповідні знімки, зроблені в Брукліні, оприлюднила у Facebook користувачка Олена Лі. "Фанери потрібно багато. Всі вітрини активно забиваються", – написала мешканка Нью-Йорка.

Вона розповіла, що в універмазі Macy's "готуються, схоже, до довготривалої облоги", оскільки в будівлі закриті всі вітрини, а фанеру вирішили пофарбувати в непомітний колір.

"А деякі магазини вже заздалегідь листи пофарбували. На дверях для нетямущих покупців прикріплені таблички, що магазин відчинений", – зазначила користувачка.

The New York Times передає, що Nordstrom, мережа елітних універмагів, заявила, що планує закрити кілька зі своїх 350 магазинів і найняти додаткових співробітників служби безпеки в день виборів. Ювелірна компанія Tiffany & Company повідомила, що "вітрини обраних магазинів у ключових містах будуть закриті в очікуванні потенційної активності, пов'язаної з виборами". У Saks Fifth Avenue "вживають додаткових заходів безпеки в певних місцях на випадок заворушень у зв'язку з нинішніми виборами".

Крім того, Національна федерація роздрібної торгівлі організувала конференцію щодо ситуації з виборами. Торгова група також найняла консультантів із безпеки, які попередили роздрібних торговців про те, які місця по всій країні, ймовірно, будуть найбільш нестабільними після закриття дільниць.

"Країна перебуває в напрузі, оскільки запекла президентська боротьба, нарешті, підходить до кінця. Остання гаряча точка у важкому році, який включав у себе пандемію і широкомасштабні протести проти соціальної несправедливості", – сказано в статті.

