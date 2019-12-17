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17 грудня • оновлено в 22:09
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Хотіли пограбувати магазин: у США злочинці під наркотиками протаранили фургоном 11 осіб

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У вівторок, 17 грудня, поблизу міста Сіетл в США фургон протаранив супермаркет, у результаті чого постраждали 11 осіб.

Всі поранені були госпіталізовані. Троє з них – у критичному стані. Про це повідомляє CNN.

Як виявилося, НП трапилася через невдалу спробу пограбувати магазин. Чоловік і жінка навмисно в'їхали в супермаркет і намагалися втекти, проте поліція їх затримала і взяла під варту.

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aspi.com.ua

За даними правоохоронців, підозрювані перебували в стані наркотичного сп'яніння.

Також стало відомо, що серед постраждалих – 2-річна дитина, візок із якою зачепив фургон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в столиці Норвегії Осло озброєний чоловік викрав машину швидкої допомоги і влетів у натовп пішоходів.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
США
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