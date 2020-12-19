У США дозволили масове використання вакцини Moderna

Управління з контролю за якістю продуктів та медикаментів США (FDA) дозволило масове використання вакцини від коронавірусу (COVID-19) компанії Moderna.

Як пише The Financial Times, FDA підтвердило високу ефективність цієї вакцини.

Таким чином, у США офіційно дозволені дві вакцини – від Pfizer і BioNTech та від Moderna.

"FDA зробило ще один важливий крок у боротьбі з глобальною пандемією, яка щодня викликає величезну кількість госпіталізацій і смертей у США", – зазначило видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 грудня вакцину від коронавірусу Pfizer і BioNTech схвалили для екстреного використання в США.

Добровольці, які випробували на собі вакцину проти COVID-19 від Pfizer&BioNTech і Moderna, розповіли про самопочуття.

Під час дослідження стало відомо, що вакцина Moderna може забезпечити імунітет щонайменше на три місяці.

Тим часом Moderna довелося відмовитися від майже виготовлених 400 000 доз вакцини проти коронавірусу. Причиною стала проблема з фільтрацією, яка поставила під загрозу продукт на заключних етапах його виробництва.