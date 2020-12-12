У США дали згоду на екстрене застосування вакцини Pfizer

Мирослав Семенюк Світ 08:22, 12.12.2020 Оновлено: 08:59, 12.12.2020

Вакцину від коронавірусу Pfizer і BioNTech схвалили для екстреного використання в США.

Як повідомляється на сайті Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA), Центри США по контролю і профілактиці захворювань можуть виконувати свої плани щодо своєчасного поширення вакцини.

Таким чином, масова вакцинація американців від COVID-19 почнеться найближчим часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Великобританія стала першою країною в світі, яка прийняла вакцину від коронавірусу німецької фармацевтичної компанії BioNTech і її американського партнера Pfizer для широкого використання.

У Канаді також схвалили вакцину проти COVID-19 від компаній Pfizer і BioNTech, назвали її безпечної і дозволили застосовувати на території країни.

В Україні є обладнання для зберігання вакцин від коронавірусу виробництва Pfizer і BioNTech при температурі -70 градусів, але його обсяг обмежений 100 тисячами доз.

Тим часом, Pfizer і Moderna почали тестувати свої вакцини проти COVID-19 на дітях від 12 до 18 років.

В ході клінічних випробувань препарату від Pfizer і BioNTech померли шість добровольців. Два учасники отримали справжню вакцину, інші чотири – плацебо.

У Британії у двох співробітників Нацслужби охорони здоров'я (NHS) виникла алергічна реакція на вакцину.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Питання касти? Хто і навіщо захищає Рожкову

Ціни на газ підскочили до максимуму за два роки

Протестанти поскаржилися Кличку на "відьомський атрибут" на головній новорічній ялинці

США вивели на орбіту супутник-шпигун для стеження за Росією. Відео й фото

Школярка з Києва, що впала 40 разів на Андріївському узвозі в ожеледь, стала зіркою іноЗМІ