У США дали згоду на екстрене застосування вакцини Pfizer

Вакцину від коронавірусу Pfizer і BioNTech схвалили для екстреного використання в США.

Як повідомляється на сайті Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA), Центри США по контролю і профілактиці захворювань можуть виконувати свої плани щодо своєчасного поширення вакцини.

Таким чином, масова вакцинація американців від COVID-19 почнеться найближчим часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Великобританія стала першою країною в світі, яка прийняла вакцину від коронавірусу німецької фармацевтичної компанії BioNTech і її американського партнера Pfizer для широкого використання.

У Канаді також схвалили вакцину проти COVID-19 від компаній Pfizer і BioNTech, назвали її безпечної і дозволили застосовувати на території країни.

В Україні є обладнання для зберігання вакцин від коронавірусу виробництва Pfizer і BioNTech при температурі -70 градусів, але його обсяг обмежений 100 тисячами доз.

Тим часом, Pfizer і Moderna почали тестувати свої вакцини проти COVID-19 на дітях від 12 до 18 років.

В ході клінічних випробувань препарату від Pfizer і BioNTech померли шість добровольців. Два учасники отримали справжню вакцину, інші чотири – плацебо.

У Британії у двох співробітників Нацслужби охорони здоров'я (NHS) виникла алергічна реакція на вакцину.