У США COVID-19 заразилися понад 1,5 млн осіб

Юрій Сергієнко Світ 23:29, 16.05.2020 Оновлено: 23:31, 16.05.2020

У США на коронавірус COVID-19 захворіли понад 1,5 мільйона людей, що складає третину від загальної кількості у світі (майже 4,7 млн).

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За даними на 23:15 суботи, 16 травня, в країні зафіксовано 1 501 989 випадків.

У США COVID-19 заразилися більше 1,5 млн осіб

Тільки за останню добу коронавірусом заразилися понад 17 тисяч осіб.

У США COVID-19 заразилися більше 1,5 млн осіб
worldometers.info

При цьому вилікувалися в США більше 336 тисяч пацієнтів. Померли понад 89 тисяч осіб.

Країна залишається лідером за кількістю заражених в світі.

Далі за цим показником йдуть Іспанія – 276 тисяч, Росія – 272 тисячі, Велика Британія – 240 тисяч, замикає п'ятірку Італія – 224 тисяч.

У США COVID-19 заразилися більше 1,5 млн осіб
worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, реальна кількість жертв коронавируса в США може бути більшою за офіційні дані. На думку дослідників Гарвардського університету, близько 20 тисячі летальних випадків не були офіційно зареєстровані.

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