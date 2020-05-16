У США на коронавірус COVID-19 захворіли понад 1,5 мільйона людей, що складає третину від загальної кількості у світі (майже 4,7 млн).
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За даними на 23:15 суботи, 16 травня, в країні зафіксовано 1 501 989 випадків.
У США COVID-19 заразилися більше 1,5 млн осіб
Тільки за останню добу коронавірусом заразилися понад 17 тисяч осіб.
У США COVID-19 заразилися більше 1,5 млн осіб
worldometers.info
При цьому вилікувалися в США більше 336 тисяч пацієнтів. Померли понад 89 тисяч осіб.
Країна залишається лідером за кількістю заражених в світі.
Далі за цим показником йдуть Іспанія – 276 тисяч, Росія – 272 тисячі, Велика Британія – 240 тисяч, замикає п'ятірку Італія – 224 тисяч.
У США COVID-19 заразилися більше 1,5 млн осіб
worldometers.info
Як повідомляв OBOZREVATEL, реальна кількість жертв коронавируса в США може бути більшою за офіційні дані. На думку дослідників Гарвардського університету, близько 20 тисячі летальних випадків не були офіційно зареєстровані.
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