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У США чоловік застрелив двох дітей, які пробралися на його територію

1.3т Читати матеріал російською

У штаті Огайо, США, чоловік застрелив двох дітей, які, за його словами, "проникли" в його будинок.

Як повідомляє "DailyMail", підліткам, Девону Хендерсону і Хав'єру Харрісону, було по 17 років (щоб прослухати дзвінок того, хто стріляв, у поліцію, доскролльте до кінця сторінки).

Після того, що трапилося, чоловік подзвонив у поліцію і повідомив, що застрелив двох хлопчиків у своєму "гаражі". Залишається неясним, чи намагалися вони проникнути у власність, чи мали інший мотив.

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Убиті Девон Хендерсон (ліворуч) і Хав'єр Харрісон (праворуч)

Убиті Девон Хендерсон (ліворуч) і Хав'єр Харрісон (праворуч)

"Я застрелив двох хлопців. Я застрелив двох людей, які намагалися пограбувати... зробити щось у моєму домі", – сказав він оператору 911.

При цьому батько одного з підлітків запевняє, що хлопці і раніше бували в цьому гаражі і знали чоловіка, який стріляв. Він також зазначив, що, оскільки хлопчики перебували в "гаражі", а не в будинку, чоловікові треба було одразу викликати поліцію, а не стріляти.

"Це за 10 футів від вашого будинку, ви знаєте, це означає, що якщо ви бачите якихось злочинців там, у вашому гаражі, перший інстинкт – викликати поліцію", – сказав він.

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Місце злочину

Місце злочину

DailyMail

Місце злочину

Місце злочину

DailyMail

Місце злочину

Місце злочину

DailyMail

За даними місцевих ЗМІ, друзі і сім'я хлопчиків зібралися на місце злочину ввечері 28 серпня і плакали, чекаючи підтвердження особи хлопчиків.

Поліція не розкриває подробиць розслідування, але запевняє що той, хто стріляв, співпрацює зі слідством.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 серпня в Києві під час дорожнього конфлікту в Голосіївському районі міста трапилася стрілянина.

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Місце
США
Тег
стрілянина
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