У США чоловік скоїв публічний самопідпал напроти Білого дому: відео 18+

У парку "Еліпс" напроти Білого дому в столиці США Вашингтоні у середу, 29 травня, чоловік скоїв самопідпал.

Як повідомляє TMZ, у результаті його госпіталізували з опіками 85% тіла. При цьому випадкові очевидці зуміли зняти інцидент на відео (щоб подивитися ролик, поскрольте сторінку вниз).

Дані про подію підтверджують секретна служба США й паркова поліція в Twitter. Відзначається, що це сталося близько 12:20.

Правоохоронці також помітили біля чоловіка підозрілий пакет, який був погашений.

TMZ припускає, що на чоловікові, можливо, був якийсь захисний костюм, тому що він не впав на землю, а продовжував йти, охоплений полум'ям.

На ролику також зазнято момент, коли поліцейські підбігли до чоловіка з вогнегасниками. Правоохоронці підкреслили, що його було негайно взято під варту і відправлено до лікарні. Мотив вчинку поки не визначено.

Обережно, відео 18+!

At approximately 12:20 pm a man lit himself on fire on the Ellipse near 15th and Constitution Ave. , Secret Service personnel are on scene assisting @NatlParkService and @usparkpolicepio in rendering first aid.