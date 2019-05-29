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У США чоловік скоїв публічний самопідпал напроти Білого дому: відео 18+

1.1тЧитати матеріал російською

У парку "Еліпс" напроти Білого дому в столиці США Вашингтоні у середу, 29 травня, чоловік скоїв самопідпал.

Як повідомляє TMZ, у результаті його госпіталізували з опіками 85% тіла. При цьому випадкові очевидці зуміли зняти інцидент на відео (щоб подивитися ролик, поскрольте сторінку вниз).

Дані про подію підтверджують секретна служба США й паркова поліція в Twitter. Відзначається, що це сталося близько 12:20.

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У США чоловік скоїв публічний самопідпал напроти Білого дому: відео 18+

Скрін відео

Правоохоронці також помітили біля чоловіка підозрілий пакет, який був погашений.

TMZ припускає, що на чоловікові, можливо, був якийсь захисний костюм, тому що він не впав на землю, а продовжував йти, охоплений полум'ям.

На ролику також зазнято момент, коли поліцейські підбігли до чоловіка з вогнегасниками. Правоохоронці підкреслили, що його було негайно взято під варту і відправлено до лікарні. Мотив вчинку поки не визначено.

Обережно, відео 18+!

Як писав OBOZREVATEL, раніше в столиці Філіппін барабанщик популярного рок-гурту Razorback Брайан Веласко наклав на себе руки в прямому ефірі.

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Місце
СШАВашингтон
Теги
самогубствовидео
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