У США чоловік на авто протаранив будівлю та влаштував стрілянину: багато жертв. Фото і відео

У місті Ред Блафф (Каліфорнія, США) під час стрілянини в розподільному центрі компанії Walmart вбили двох людей.

Ще чотири людини отримали поранення. Постраждалих доставили в місцеву лікарню, передає KRCR news.

Повідомляється, що нападник спершу протаранив на авто будинок. В результаті чого почалася пожежа. Під час скоєння злочину в будівлі знаходилося близько 200 чоловік. Попередньо встановлено, що стрілець вів вогонь з напівавтоматичної зброї.

Walmart KRCR news

Також підозрюваний вів вогонь по прибулим на місце на місце події поліцейським. Копам вдалося поранити стрілка. Нападника доставили в лікарню, його стан невідомий. Ніхто з поліцейських не постраждав.

За словами співробітника Walmart в Ред Блафф, стрільцем був колишній співробітник, якого звільнили з компанії. Нападник чоловік нібито жив у чотирьох годинах їзди від місця події. За словами очевидців, прозвучало близько 50-60 пострілів.

Стрілянина в США Twitter \ Michael Daly

Стрілянина в США Twitter \ Michael Daly

Стрілянина в США Twitter \ Michael Daly

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США авто влетіло в натовп протестуючих і почалася стрілянина.