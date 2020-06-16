У США чоловік 62 дня лікувався від COVID-19 і отримав за це мільйонний рахунок

У США чоловік провів у клініці 62 дня, борючись з COVID-19, а після отримав рахунок більш ніж на мільйон доларів.

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Як повідомляє The Seattle Times, 70-річний Майкл Флор провів в Шведському медичному центрі Іссакуа, що неподалік від Сіетла, 62 дні. Одного разу його стан настільки погіршився, що медсестра навіть тримала телефон у його вуха, щоб Майкл в останній раз міг почути родичів.

Однак він видужав і коли потрапив додому, то побачив рахунок в 1 122 501 доларів – зовні він нагадував книгу, так як займав 181 сторінку і включав в себе більше 3000 позицій.

"Я відкрив його і сказав: "Чорт забирай!", – розповів Флор.

Чоловік каже, що був готовий до великого рахунку і ще перебуваючи в лікарні постійно повторював дружині, щоб та його витягла, так як сімейство не може собі дозволити такі витрати.

Наприклад, тільки плата за день перебування Майкла в відділенні інтенсивної терапії була оцінена в 9736 доларів. А день використання ШВЛ обходився в 2835 доларів.

В результаті стало відомо, що майже всі витрати на себе візьме страхова компанія чоловіка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Нью-Йорку перехворіла COVID-19 жінка отримала рахунок від лікарні на суму понад 400 тисяч доларів.