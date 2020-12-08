У США через COVID-19 останній тиждень став найбільш смертоносним за сім місяців

У США за останній тиждень від коронавірусу померло 15 658 осіб, що робить його найбільш смертоносним у пандемії COVID-19 із квітня.

Як пише Daily Mail, за останню добу в США зареєстровано 1404 смерті і 192 299 нових випадків коронавірусу, а кількість госпіталізованих нині досягла рекордних 102 148 осіб (щоб подивитися інфографіку, доскрольте до кінця сторінки).

У середньому смертність по країні станом на сьогодні становить 2200 смертей на день. У квітні максимальне семиденне середнє значення було трохи більше ніж 2000 смертей.

За останній тиждень усі штати, крім Юти й Монтани, повідомили про збільшення кількості смертей, порівняно з попередніми 7 днями.

Водночас у Дакоті, як і раніше, реєструється найбільша кількість смертей на 100 тисяч жителів країни.

Із кінця жовтня госпіталізації з COVID-19 постійно встановлюють щоденні максимуми і нині зросли в 31 штаті, порівняно з двома тижнями тому.

Род-Айленд є найбільш постраждалим штатом: там фіксується в середньому 110 випадків на 100 тисяч осіб на тиждень.

У США кількість смертей від COVID-19 побила квітневий рекорд dailymail.co.uk

Минулого тижня всі штати, крім Юти й Монтани, повідомили про збільшення кількості смертей dailymail.co.uk

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