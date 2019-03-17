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У США б'ють на сполох через небезпечні підводні човни Росії

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Північний флот РФ озброюється небезпечними підводними човнами і проводить повну модернізацію підводних сил.

Про це в американському виданні The National Interest написав оглядач Марк Епіскопос в статті "Морські м'язи: Північний флот Росії отримає кілька небезпечних субмарин".

Так журналіст зазначив, що в розпорядженні ВМФ РФ вже знаходяться крейсер "Петро Великий" і фрегат "Адмірал Горшков". А вже в 2019 році має бути завершено будівництво атомних підводних крейсерів "Князь Володимир" і "Казань".

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"Атомний підводний крейсер четвертого покоління проекту "Ясень-М" володіє розширеним і найбільш смертоносним комплексом озброєнь в порівнянні з його попередниками", - сказано в статті.

У США б'ють на сполох через небезпечні підводні човни Росії

Саме цей човен оглядач американського видання називає найнебезпечнішою з усіх, які є на озброєнні в ВМФ РФ.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Росії зняли на відео безліч військової техніки, яка направляється в Україну

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Росія
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Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
Що там кацапські🐐наколінахстоячі підари🐓можуть щось таке зробити. Якщо у них руки зі сраки ростуть😂 І все,що вони не роблять,усе через цю сраку і роблять. Так що,крім того,щоб самим собі яйця відірвати,більше нічого путнього зробити не вміють. Бо вони є лузерами і підарами🐓по житті. Кацап- не людина,а тупа тварина.
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минин евген
минин евген
кацапьё, опасные потому как сами взрываются? кацапские ракеты, самолёты и вертолёты сами по себе падают, корабли в мосты врезаются, танки сами глохнут.
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