У США б'ють на сполох через небезпечні підводні човни Росії

Північний флот РФ озброюється небезпечними підводними човнами і проводить повну модернізацію підводних сил.

Про це в американському виданні The National Interest написав оглядач Марк Епіскопос в статті "Морські м'язи: Північний флот Росії отримає кілька небезпечних субмарин".

Так журналіст зазначив, що в розпорядженні ВМФ РФ вже знаходяться крейсер "Петро Великий" і фрегат "Адмірал Горшков". А вже в 2019 році має бути завершено будівництво атомних підводних крейсерів "Князь Володимир" і "Казань".

"Атомний підводний крейсер четвертого покоління проекту "Ясень-М" володіє розширеним і найбільш смертоносним комплексом озброєнь в порівнянні з його попередниками", - сказано в статті.

Саме цей човен оглядач американського видання називає найнебезпечнішою з усіх, які є на озброєнні в ВМФ РФ.

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