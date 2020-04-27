У США на коронавірус COVID-19 захворіли вже понад 1 мільйон людей, що складає третину від загальної кількості в світі.

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У понеділок, 27 квітня, кількість інфікованих в країні зросла на 27 тисяч, пише Daily Mail.

Померли в США вже більше 56 тисяч пацієнтів (+1,3 тисячі за добу).

У США вже понад мільйон хворих на коронавірус

У США вже понад мільйон хворих на коронавірус

За даними на 27 квітня, у всьому світі на коронавірус захворіли вже понад 3 мільйони осіб, понад 210 тисяч померли і більше 916 тисяч вилікувалися.

Нові летальні випадки від коронавірусу в США

Нові випадки зараження коронавірусом в США

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські медики попередили про другу хвилю коронавірусу, яка вразить США вже наступної зими. Вона буде набагато сильніше тієї, з якою країна бореться зараз.