Головна Новини
27 квітня • оновлено в 23:07
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

У США більше мільйона людей захворіли на коронавірус

1.6т
Читати матеріал російською

У США на коронавірус COVID-19 захворіли вже понад 1 мільйон людей, що складає третину від загальної кількості в світі.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

У понеділок, 27 квітня, кількість інфікованих в країні зросла на 27 тисяч, пише Daily Mail.

Третина від загальної кількості в світі: у США вже більше 1 млн хворих на COVID-19

Померли в США вже більше 56 тисяч пацієнтів (+1,3 тисячі за добу).

У США вже понад мільйон хворих на коронавірус

У США вже понад мільйон хворих на коронавірус

У США вже понад мільйон хворих на коронавірус

У США вже понад мільйон хворих на коронавірус

За даними на 27 квітня, у всьому світі на коронавірус захворіли вже понад 3 мільйони осіб, понад 210 тисяч померли і більше 916 тисяч вилікувалися.

Нові летальні випадки від коронавірусу в США

Нові летальні випадки від коронавірусу в США

Нові випадки зараження коронавірусом в США

Нові випадки зараження коронавірусом в США

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські медики попередили про другу хвилю коронавірусу, яка вразить США вже наступної зими. Вона буде набагато сильніше тієї, з якою країна бореться зараз.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9009.

    Вилікувалися: 864. Померли: 220.

  • У світі захворіли вже 3 мільйона осіб, загинули – майже 209 тисяч.

  • Шмигаль назвав умову, за якої карантин в Україні може завершитися достроково.

  • ВООЗ зробила тривожну заяву про пандемію COVID-19: це ще не кінець.

  • В Італії та Великобританії заявили про рекорди в боротьбі з коронавірусом.

  • У Китаї сполошилися через новий спалах COVID-19: звинувачують Росію.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги