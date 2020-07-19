У США бійка за участю 200 людей переросла на стрілянину: поранено 13 людей

В американському місті Пеорія (штат Іллінойс) сталася бійка за участю 200 людей, яка переросла на стрілянину.

Як повідомляє WGLT з посиланням на співробітницю поліції Емі Дотсон, поранення отримали 13 осіб.

Правоохоронці уточнили, що інцидент стався близько 5-ої ранку за місцевим часом. Поліції повідомили, що на набережній Пеорії зібралося близько 200 осіб і відбувається бійка. Під час бійки почалася стрілянина.

У Пеорії сталася масова бійка і стрілянина. Google Maps

Вогнепальні поранення отримали 13 осіб. Двох госпіталізували на автомобілі швидкої допомоги: жінка отримала поранення в спину, а чоловік – в шию. Решта змогли самостійно дістатися до лікарні. Загрози для життя постраждалих немає.

Поліція з'ясовує обставини стрілянини.

Масова бійка і стрілянина сталися на набережній Пеорії. Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Каліфорнії чоловік влаштував стрілянину в розподільному центрі Walmart. Двоє людей загинули і четверо отримали поранення.