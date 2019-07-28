У США батько залишив однорічних близнюків в авто на спеці: малюки загинули

У США в штаті Рокленд батько двох однорічних близнюків залишив їх на вісім годин у автомобілі на сильній спеці. Обидві дитини померли.
39-річний соціальний працівник Хуан Родрігес був заарештований за підозрою у вбивстві з необережності, але його відпустили під заставу, пише CNN.
Сам Родрігес заявив, що не знав, що в його авто перебувають діти. За його словами, він був упевнений, що висадив їх у дитячому садку перед роботою.
Фенікс та Луна
NY Post
Близнюків Фенікса та Луну він виявив тільки коли відкрив машину, щоб їхати з роботи додому. Вони вже були мертві.
Батько і малюки
NY Post
Повідомляється також, що температура всередині авто була приблизно +42 градуси Цельсія. Знайомі сім'ї Родрігеса характеризують його як доброго і уважного батька, який часто проводив час з близнюками.
Вони також повідомили, що чоловік приділяв дітям більше уваги, ніж мати. Після випуску Родрігеса під заставу деякі зустрічали його з оплесками.
Як писав OBOZREVATEL, у червні Європу накрила аномальна спека, яка призвела до кількох смертельних випадків.
У Франції був побитий температурний рекорд: стовпчик термометра в місті Карпентра (департамент Воклюз) на південному сході країни піднявся до 44,3 градусів.
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