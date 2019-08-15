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У США алігатор цілком проковтнув 45-кілограмового собаку

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У США в місті Оберндейл, штат Флорида, алігатор напав на собаку і з'їв його.

Так, жителька міста Синтія Робінсон вивела на прогулянку 45-кілограмового пітбуля по кличці Танк. Алігатор накинувся на її вихованця, коли вони йшли повз ставок-відстійник, передає Bay News 9.

За її словами, крокодил був таким швидким, що собаці нічого не залишалося, як змиритися зі своєю долею.

Сам алігатор був завдовжки близько трьох метрів. "Я могла тільки стояти і дивитися, як він їсть мою собаку. Не хотіла б, щоб таке трапилося з іншими, з дитиною або з кимось іще", – сказала жінка.

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Алігатор з'їв собаку

Алігатор з'їв собаку

Ілюстрація

Спеціаліст з вилову алігаторів, присланий комісією з охорони природних і рибних ресурсів штату Флорида, вже почав пошуки рептилії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше тіло жінки знайшли всередині 8-метрового пітона на індонезійському острові Сулавесі.

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Місце
США
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