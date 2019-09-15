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15 вересня • оновлено в 15:59
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У справу пішли водомети: "Майдану" в Гонконзі завдали нового удару

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Поліція Гонконгу застосувала проти учасників чергової хвилі протестів водомети і сльозогінний газ. Зіткнення відбулися під штабом Народно-визвольної армії Китайської Народної Республіки.

За інформацією ЗМІ, участь в мітингах 15 вересня прийняли десятки тисяч людей. Поліція в свою чергу стверджує, що попереджала протестуючих про заборону на проведення акції (щоб подивитися фото і відео, доскролльте новину до кінця).

Протести в Гонконзі

Протести в Гонконзі

AFP

Раніше активісти зібралися біля британського консульства в Гонконзі, де скандували "Врятуйте Гонконг!". Крім того, ряд сутичок і бійок відбулися в суботу, 14 вересня. Так, на одній з вулиць Східного округу демонстранти, що підтримують місцеву владу, напали на ймовірних прихильників демократичного руху.

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Крім того, ще одна бійка сталася в одному з торгових центрів, де зібралися близько двохсот прихильників Пекіна, які розмахували прапорами КНР і виконували національний гімн. В результаті зіткнень є постраждалі з обох сторін. На місце події прибули поліцейські, які затримали ряд демократичних активістів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Гонконзі в кінці серпня поточного року відбулися зіткнення між силовиками і протестувальниками, спецназівці застосовували сльозогінний газ і кийки, а мітингувальники кидали в них каміння і пляшки.

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Місце
Китай Гонконг
Теги
мітинг протест
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