У справу пішли водомети: "Майдану" в Гонконзі завдали нового удару

Поліція Гонконгу застосувала проти учасників чергової хвилі протестів водомети і сльозогінний газ. Зіткнення відбулися під штабом Народно-визвольної армії Китайської Народної Республіки.

За інформацією ЗМІ, участь в мітингах 15 вересня прийняли десятки тисяч людей. Поліція в свою чергу стверджує, що попереджала протестуючих про заборону на проведення акції (щоб подивитися фото і відео, доскролльте новину до кінця).

Протести в Гонконзі AFP

Раніше активісти зібралися біля британського консульства в Гонконзі, де скандували "Врятуйте Гонконг!". Крім того, ряд сутичок і бійок відбулися в суботу, 14 вересня. Так, на одній з вулиць Східного округу демонстранти, що підтримують місцеву владу, напали на ймовірних прихильників демократичного руху.

Крім того, ще одна бійка сталася в одному з торгових центрів, де зібралися близько двохсот прихильників Пекіна, які розмахували прапорами КНР і виконували національний гімн. В результаті зіткнень є постраждалі з обох сторін. На місце події прибули поліцейські, які затримали ряд демократичних активістів.

Pro-democracy protesters rally outside Britain's consulate in Hong Kong , demanding London do more to protect its former colonial subjects and ramp up pressure on Beijing over sliding freedoms https://t.co/Ljn2rmZJRP pic.twitter.com/JNdhLrLo08 - AFP news agency (@AFP) 15 вересня 2019 р

VIDEO: 🇭🇰 Protesters gather near the British consulate in #HongKong - some chanting 'Save Hong Kong!' - as the pro-democracy movement in the former British colony organises daily events #HongKongProtesters pic.twitter.com/LX9CFZ5XIp - AFP news agency (@AFP) 15 вересня 2019 р

Protesters begin a pro-democracy march in the Causeway Bay district of Hong Kong in defiance of a ban by police , who warn the gathering is illegal pic.twitter.com/czPnOqGPRD - AFP news agency (@AFP) 15 вересня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Гонконзі в кінці серпня поточного року відбулися зіткнення між силовиками і протестувальниками, спецназівці застосовували сльозогінний газ і кийки, а мітингувальники кидали в них каміння і пляшки.

