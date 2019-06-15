У справі українського найцгвардійця в Італії стався поворот: усі деталі

У справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, якого звинувачують у вбивстві італійського репортера на Донбасі, трапився новий поворот.

Так, на останньому засіданні з'ясувалося, що потерпілі вимагають від України кілька мільйонів євро компенсації, повідомляє "Радіо Свобода".

Сім'я загиблого репортера Андреа Роккеллі вимагає від суду присяжних призначити компенсацію на суму 1 мільйон євро – по 500 тисяч євро для матері і для батька загиблого. Ще 800 тисяч євро адвокат сім'ї просить для цивільної дружини Роккеллі.

Віталій Марків ТСН

Також у суді заявили вимогу про компенсацію для сестри репортера. Ще 15 тисяч євро просить асоціація фотографів-фрілансерів Cesura Lab. Ці кошти хочуть направити на організацію професійних курсів для журналістів в Італії.

Ще певну суму вимагає Союз італійської преси FNSI і обласна Асоціація журналістів Ломбардії.

Попереду останні три засідання суду. Вирок Марківу повинні винести 12 липня.

Як писав OBOZREVATEL, влітку 2017 року в аеропорту Болоньї був заарештований 29-річний український військовий, службовець Національної гвардії Віталій Марків.

Його звинуватили в причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі та його перекладача, росіянина Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року в Слов'янську в результаті мінометного обстрілу.

Сам Марків категорично спростовує висунуті звинувачення. Україна його підтримує. За даними тодішнього першого віце-прем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи: в той момент у ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.

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