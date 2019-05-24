У союзі Росії з Білоруссю з'явився новий поворот

Прем'єр-міністр Білорусі Сергій Румас запропонував РФ обговорити питання інтеграції у Союзній державі.
Про це глава білоруського уряду заявив 24 травня на зустрічі з головою уряду Росії Дмитром Медведєвим, передає БЕЛТА.
"Ми отримали від вас оперативно пропозиції щодо подальшої інтеграції в рамках Союзної держави. Ми ретельно опрацювали і також оперативно подати вам свої пропозиції. Думаю, що ми сьогодні зможемо обговорити їх. На 70% наші позиції збігаються, і сьогодні хотілося б щодо решти 30% зрозуміти, в чому у нас відмінність і які розв'язки є", — сказав Румас.
Володимир Путін і Олександр Лукашенко
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв практично прямо заявив про можливість приєднання Білорусі до Росії, назвавши це "тіснішою інтеграцією".
Олександр Лукашенко відповів, що шантажувати Білорусь і намагатися її нахилити, роблячи нахабні заяви щодо "інтеграції" держави, — марно.
Також Олександр Лукашенко піде на возз'єднання з Росією лише за умови, що нову державу очолить він сам.
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