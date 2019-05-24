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/Світ

У союзі Росії з Білоруссю з'явився новий поворот

8.2тЧитати матеріал російською

Прем'єр-міністр Білорусі Сергій Румас запропонував РФ обговорити питання інтеграції у Союзній державі.

Про це глава білоруського уряду заявив 24 травня на зустрічі з головою уряду Росії Дмитром Медведєвим, передає БЕЛТА.

"Ми отримали від вас оперативно пропозиції щодо подальшої інтеграції в рамках Союзної держави. Ми ретельно опрацювали і також оперативно подати вам свої пропозиції. Думаю, що ми сьогодні зможемо обговорити їх. На 70% наші позиції збігаються, і сьогодні хотілося б щодо решти 30% зрозуміти, в чому у нас відмінність і які розв'язки є", — сказав Румас.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Дмитро Медведєв
Місце
Білорусь
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Бібліотекар Надія
Бібліотекар Надія
скоро буде російський округ Білорусі!
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Скирда Женя
Скирда Женя
Скоро будет белорусский округ россии?
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