У союзі Росії з Білоруссю з'явився новий поворот

Прем'єр-міністр Білорусі Сергій Румас запропонував РФ обговорити питання інтеграції у Союзній державі.

Про це глава білоруського уряду заявив 24 травня на зустрічі з головою уряду Росії Дмитром Медведєвим, передає БЕЛТА.

"Ми отримали від вас оперативно пропозиції щодо подальшої інтеграції в рамках Союзної держави. Ми ретельно опрацювали і також оперативно подати вам свої пропозиції. Думаю, що ми сьогодні зможемо обговорити їх. На 70% наші позиції збігаються, і сьогодні хотілося б щодо решти 30% зрозуміти, в чому у нас відмінність і які розв'язки є", — сказав Румас.

Новини Беларусь нанесла удар в спину России

Володимир Путін і Олександр Лукашенко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!