У Сомалі терорист-смертник вибухнув у центрі міста: серед загиблих – дитина

Карина Бондаренко Світ 06:58, 10.09.2020

У столиці Сомалі Могадішо 9 вересня терорист-смертник підірвав себе біля ресторану неподалік президентського палацу.

У результаті загинули щонайменше двоє дорослих і дитина, ще семеро осіб постраждали, повідомив представник уряду Ісмаїл Мухтар, пише АР.

Відповідальність за вибух поки не взяла на себе жодна з терористичних організацій. Однак Мухтар зазначив, що екстремістське угрупування "Аль-Шабаб", яку пов'язують з "Аль-Каїдою", часто робить подібні напади.

Вибух стався в Могадішо, столиці Сомалі.
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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на тимчасово окупованій території Донбасу помер терорист "ДНР" Олександр Зюбанов ( "Зубр"), який брав участь в тортурах і вбивствах українців.

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