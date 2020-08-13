У Словаччині заявили про початок другої хвилі коронавірусу (COVID-19) у країні.

Як повідомляє The Slovak Spectator із посиланням на міністра охорони здоров'я Марека Крачі, ситуація із захворюванням перебуває під контролем.

"Немає сенсу обговорювати можливу другу хвилю коронавірусу, оскільки вона вже почалася", – сказав він.

Влада прогнозує, що друга хвиля епідемії в Словаччині досягне свого піку у вересні, коли почнеться навчальний рік.

Станом на 13 серпня в Словаччині зафіксували 2739 випадків коронавірусу, з них 31 – летальний.

Нагадаємо, що після відносного затишшя в країнах Західної Європи спостерігається значне зростання нових випадків інфікування коронавірусом, що, на думку епідеміологів, свідчить про другу хвилю пандемії.

Найбільше їх зафіксовано в Іспанії, Німеччині, Франції та Румунії. Найменше – у найбільш постраждалій від епідемії країні – в Італії.

Як Європа буде протистояти новим зараженням – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.