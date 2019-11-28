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29 листопада • оновлено в 10:48
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У Словаччині загинули альпіністи з України: імена та фото

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У Словаччині у четвер, 28 листопада, загинули два альпіністи з України – інструктор Володимир Михалко та Ірина Скрильова.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Федерації альпінізму і скелелазіння України. Трагедія трапилася на зборах у гірському масиві Високі Татри (словацька частина Карпат).

"Факт підтвердили словацькі рятувальники, обставини з'ясовуються", – йдеться у повідомленні.

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Ілюстрація

Ілюстрація

Pexels

Альпініст Олександр Кашель у коментарях до посту додав, що до тіл українців вийшов загін місцевих рятувальників із 14 осіб, проте припинив роботи через складні погодні умови.

Загиблі українці

Загиблі українці

facebook.com/verticalclubkiev

Загиблі українці

Загиблі українці

facebook.com/verticalclubkiev

"Погода не льотна... Спробують завтра транспортувати. Решта учасників повертаються на місце базування в хату Замківського. Зв'язок із ними відсутній наразі", – написав він.

Він уточнив, що альпіністи загинули під час спуску з гори Відлова вежа (2523 метри).

У Словаччині загинули альпіністи з України: імена та фото

Скріншот

У Словаччині загинули альпіністи з України: імена та фото

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше в результаті шторму у Кельтському морі, неподалік від Бреста, загинув український моряк.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
українці за кордоном
Місце
Словаччина
Теги
загинули альпіністи смерть
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