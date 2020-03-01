У Словаччині вперше до влади прийшла опозиція: всі деталі виборів

У Словаччині блок президента, прем'єр, а також всі угорці сенсаційно програли парламентські вибори, через що країну очікує повне перезавантаження влади.

Тепер коаліцію там створять опозиційні партії. Про це повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що результати голосування (за підрахунком 99,59% бюлетенів) значно розійшлися з прогнозами соціологів, а також мають принципові відмінності з результатами екзит-полу.

Опозиційна партія перемогла на виборах у Словаччині

Так, перше місце на виборах очікувано отримали словацькі популісти – опозиційна партія OľaNO ("Звичайні люди і незалежні особистості"), яка суттєво збільшила свій рейтинг за останній час. Попередньо вони отримують 25,02% голосів, або 53 мандати в парламенті (всього в Словаччині 150 депутатів).

Місцеві експерти вважають, що через величезний відрив від потенційних партнерів із коаліції ця партія напевно отримає посаду прем'єр-міністра.

Крім цього, поза парламентом залишилися обидві угорські партії, чого ще ніколи не було в історії Словаччини, де угорська меншина становить приблизно 10% населення країни.

Ще однією сенсацією стала поразка блоку партій "Прогресивна Словаччина" і "Разом", який був створений за підтримки чинної президентки Зузанни Чапутової. Він набрав 6,95%, хоча прохідний бар'єр для партійних блоків становить 7%.

"Жодне опитування, а також екзит-пол не ставили під сумнів потрапляння соратників Чапутової до парламенту. Очікувалося, що вона увійде до нової коаліції", – йдеться в повідомленні.

Також відомо, що третє місце на виборах отримала ще одна популістська партія "Ми-сім'я", набравши 8,24% або 17 місць у парламенті. Четвертими стали проросійські ультранаціоналісти L'SNS із 7,97% (їм дісталося теж 17 місць). А замикає список парламентських партій Лібертаріанська "Свобода і солідарність" (6,21%, 13 місць) і партія експрезидента Андрія Кіски "Для людей" (5,76%, 12 місць).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Словаччині на виборах президента в березні 2019 року перемогла на той момент ліберальна опозиціонерка, адвокатка Зузана Чапутова, отримавши 58,38% голосів виборців.

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