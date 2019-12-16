Визнали анексію Криму: в ЄС випустили зрадницьке інтерв'ю з Аксьоновим

Словацький журнал Extra Plus випустив грудневий номер із фото "глави" незаконно анексованого Росією Криму Сергієм Аксьоновим на обкладинці і розмістив велике інтерв'ю з ним.

Електронна версія з'явилася на сайті видання. Примітно, що автор матеріалу не лишеописав Аксьонова, як легітимного політика, а й виступив за законність захоплення українського Криму.

"Він відмовлявся клястися у вірності Україні та вважав її несправедливо відокремленим кулоном Росії. Аксьонов нічого не змінив у своєму ставленні навіть через роки, і в 2014 році він відмовився служити Україні. Після референдуму в Криму депутати одноголосно обрали його прем'єр-міністром Автономної Республіки Крим. Не дивно, тому що він харизматичний, рішучий, знає свою мету, здійснює нагляд над політичним і медійним маркетингом, він відповідає на питання журналістів з легкістю і розумним гумором", – сказано в статті.

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В інтерв'ю Аксьонов розповів про "державний переворот в Україні". "Україну виганяють ззовні після державного перевороту в 2014 році. Його лідерська політика визначається далеко за межами берегів Дніпра. Ця політика спрямована не тільки проти Росії і завдає шкоди не тільки самій Україні та її братньому українському народу, а й Європі. По суті, це антиєвропейська політика, яку вони визначають у Вашингтоні", – висловився він.

"Без втручання порядних людей, тобто російських солдатів, український режим у Криму пішов би за тим же сценарієм, який пізніше використали на Донбасі. Київські політики навіть не приховували цього", – видав Аксьонов.

"Глава" Криму запевнив, що на окупований півострів нібито приїжджає багато громадян України – до 7 мільйонів на рік. При цьому, він поскаржився нібито на тиск із боку Києва.

"Насправді, найбільші проблеми були викликані не європейськими санкціями, а блокадою з боку України. Досить згадати, що в 2014 році більше 80 відсотків води і електроенергії було поставлено з території України. Київ використовував цю залежність як зброю, спрямоване проти жителів півострова", – вибухнув Аксьонов.

У Словаччині визнали анексію Криму і похвалили Аксьонова

Також "глава" Криму в дусі російської пропаганди розповів про "любов" кримчан до президента РФ Володимира Путіна: "Соціологічні питання стабільно показують дуже високий, майже стовідсотковий рівень довіри президенту. Наш регіон входить до п'ятірки лідерів у цьому плані".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Центральній виборчій комісії України оскандалились, позначивши незаконно анексований Крим "Південним федеральним округом" Росії.

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