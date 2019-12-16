Головна Новини
16 грудня • оновлено в 18:06
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Визнали анексію Криму: в ЄС випустили зрадницьке інтерв'ю з Аксьоновим

2.8т
Читати матеріал російською

Словацький журнал Extra Plus випустив грудневий номер із фото "глави" незаконно анексованого Росією Криму Сергієм Аксьоновим на обкладинці і розмістив велике інтерв'ю з ним.

Електронна версія з'явилася на сайті видання. Примітно, що автор матеріалу не лишеописав Аксьонова, як легітимного політика, а й виступив за законність захоплення українського Криму.

"Він відмовлявся клястися у вірності Україні та вважав її несправедливо відокремленим кулоном Росії. Аксьонов нічого не змінив у своєму ставленні навіть через роки, і в 2014 році він відмовився служити Україні. Після референдуму в Криму депутати одноголосно обрали його прем'єр-міністром Автономної Республіки Крим. Не дивно, тому що він харизматичний, рішучий, знає свою мету, здійснює нагляд над політичним і медійним маркетингом, він відповідає на питання журналістів з легкістю і розумним гумором", – сказано в статті.

Новини
"Це не зміниться!" Європа протверезила Росію принциповою позицією щодо Криму
Визнали анексію Криму: в ЄС випустили зрадницьке інтерв'ю з Аксьоновим

Скріншот

В інтерв'ю Аксьонов розповів про "державний переворот в Україні". "Україну виганяють ззовні після державного перевороту в 2014 році. Його лідерська політика визначається далеко за межами берегів Дніпра. Ця політика спрямована не тільки проти Росії і завдає шкоди не тільки самій Україні та її братньому українському народу, а й Європі. По суті, це антиєвропейська політика, яку вони визначають у Вашингтоні", – висловився він.

"Без втручання порядних людей, тобто російських солдатів, український режим у Криму пішов би за тим же сценарієм, який пізніше використали на Донбасі. Київські політики навіть не приховували цього", – видав Аксьонов.

"Глава" Криму запевнив, що на окупований півострів нібито приїжджає багато громадян України – до 7 мільйонів на рік. При цьому, він поскаржився нібито на тиск із боку Києва.

"Насправді, найбільші проблеми були викликані не європейськими санкціями, а блокадою з боку України. Досить згадати, що в 2014 році більше 80 відсотків води і електроенергії було поставлено з території України. Київ використовував цю залежність як зброю, спрямоване проти жителів півострова", – вибухнув Аксьонов.

У Словаччині визнали анексію Криму і похвалили Аксьонова

У Словаччині визнали анексію Криму і похвалили Аксьонова

Також "глава" Криму в дусі російської пропаганди розповів про "любов" кримчан до президента РФ Володимира Путіна: "Соціологічні питання стабільно показують дуже високий, майже стовідсотковий рівень довіри президенту. Наш регіон входить до п'ятірки лідерів у цьому плані".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Центральній виборчій комісії України оскандалились, позначивши незаконно анексований Крим "Південним федеральним округом" Росії.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Теми
Анексія Криму російська пропаганда
Особа
Сергій Аксьонов
Місце
Словаччина
Теги
пропаганда Крим Європейський Союз
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
53
11
Смішно
7
Цікаво
1
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Словацкий журнал Extra Plus вызвал мощную ярость в рядах скакунов декабрьским номером с фото "главы" незаконно аннексированного Россией Крыма Сергеем Аксеновым на обложке и разместил большое интервью с ним.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Опять нож в свыноспину?Может уже пора привыкать рагулики?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Я так думаю, что украина больше не будет покупать Словацкий газ?
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1

Новини світу

Топпублікації

Топблоги