У Словаччині вибухнув газ у багатоповерхівці: є жертви

У місті Пряшів на сході Словаччини 6 грудня пролунав вибух газу в 13-поверховому житловому будинку.

За попередніми даними, є жертви. Їхня кількість встановлюється. Фото з місця трагедії опублікував Telegram-канал "Картковий будиночок. Європа" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На ньому видно, що вибух зруйнував п'ять поверхів у верхній частині споруди, частково впали перекриття.

Як пише "5 канал", посилаючись на Prima, багато мешканців висотки встигли вибігти на вулицю, але деякі люди опинилися заблокованими в будинку. На місці НП видно розкидані на припарковані автомобілі частині будівлі й деталі віконних рам. Також на верхніх поверхах, де трапився вибух, виникла потужна пожежа.

Вибух газу в Словаччині Telegram-канал "Картковий будиночок. Європа"

🇸🇰Tremenda explosión de gas con incendio asociado en un edificio de Presov hace 40 minutos.



No hay información al respecto por ahora pero al ser a la hora de la comida se esperan múltiples víctimas pic.twitter.com/n56s4fQoZa — Joaquin Diaz (@joaki88) December 6, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 грудня в курортній місцевості Щирк на півдні Польщі в будинку вибухнув газопровід. Загинуло вісім осіб – четверо дорослих і четверо дітей.

А 3 грудня вибух побутового газу в житловому будинку трапився у Бєлгороді (Росія). В результаті загинув один житель і постраждали ще п'ятеро людей.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!