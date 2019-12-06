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6 грудня • оновлено в 15:20
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У Словаччині вибухнув газ у багатоповерхівці: є жертви

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У місті Пряшів на сході Словаччини 6 грудня пролунав вибух газу в 13-поверховому житловому будинку.

За попередніми даними, є жертви. Їхня кількість встановлюється. Фото з місця трагедії опублікував Telegram-канал "Картковий будиночок. Європа" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На ньому видно, що вибух зруйнував п'ять поверхів у верхній частині споруди, частково впали перекриття.

Як пише "5 канал", посилаючись на Prima, багато мешканців висотки встигли вибігти на вулицю, але деякі люди опинилися заблокованими в будинку. На місці НП видно розкидані на припарковані автомобілі частині будівлі й деталі віконних рам. Також на верхніх поверхах, де трапився вибух, виникла потужна пожежа.

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Вибух газу в Словаччині

Вибух газу в Словаччині

Telegram-канал "Картковий будиночок. Європа"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 грудня в курортній місцевості Щирк на півдні Польщі в будинку вибухнув газопровід. Загинуло вісім осіб – четверо дорослих і четверо дітей.

А 3 грудня вибух побутового газу в житловому будинку трапився у Бєлгороді (Росія). В результаті загинув один житель і постраждали ще п'ятеро людей.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Словаччина
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