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29 вересня • оновлено в 14:06
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У Словаччині розбився військовий винищувач

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У Словаччині впав винищувач МіГ-29 Військово-повітряних сил. Борт розбився поблизу міста Злате-Моравце на заході країни.

Як повідомляють місцеві правоохоронці, аварія сталася о 22:30 28 вересня за київським часом.

Пілот встиг катапультуватися. Він вижив, але його стан не уточнюється.

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МіГ-29

МіГ-29

"24"

Попередньою причиною аварії називається нестача палива. Точну причину аварії встановить спеціальна комісія експертів.

Відомо, що інцидент стався під час тренувального польоту у парі з іншим винищувачем. Другий літак успішно приземлився.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Міжнародному авіакосмічному салоні МАКС-2019 новітній винищувач Росії почав розвалюватися у польоті.

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Словаччина
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
В НАТО заправляют только в один конец?
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Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
Предварительной причиной крушения называется недостаток топлива... Денег нет на саляру), да и какого х... Они летают на этих истребителях, хде стандарты НАТО?!
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
"В Словакии рухнул военный истребитель". На счет "военного" - это очень важное уточнение... Ведь гражданские истребители рухаются гораздо реже военных))) Авторы заголовков на обозе - лучшие!
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