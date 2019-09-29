У Словаччині розбився військовий винищувач

У Словаччині впав винищувач МіГ-29 Військово-повітряних сил. Борт розбився поблизу міста Злате-Моравце на заході країни.
Як повідомляють місцеві правоохоронці, аварія сталася о 22:30 28 вересня за київським часом.
Пілот встиг катапультуватися. Він вижив, але його стан не уточнюється.
МіГ-29
"24"
Попередньою причиною аварії називається нестача палива. Точну причину аварії встановить спеціальна комісія експертів.
Відомо, що інцидент стався під час тренувального польоту у парі з іншим винищувачем. Другий літак успішно приземлився.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Міжнародному авіакосмічному салоні МАКС-2019 новітній винищувач Росії почав розвалюватися у польоті.
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