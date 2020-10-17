У Словаччині хочуть перевірити на COVID-19 одразу 90% населення

Уряд Словаччини має намір одночасно провести безкоштовне тестування на коронавірус 90% населення. Для цієї мети закуплено 13 мільйонів експрес-тестів на 57 мільйонів євро.

Про це 17 жовтня на прес-конференції в Братиславі заявив прем'єр-міністр країни Ігор Матович, пише Aktuality.

Так, на вихідних 24-25 жовтня планується пілотне тестування, а основну частину жителів країни планується перевірити 31 жовтня – 1 листопада. Для організації тестування залучать 40 тисяч осіб, у тому числі медперсонал, поліцію і армію.

Тестування буде добровільним, однак прем'єр закликав усіх співгромадян брати участь у ньому для отримання більш точних результатів. Якщо тест покаже позитивний результат, уся сім'я має піти на ізоляцію. Через тиждень тестування планується провести знов, щоб виявити помилково негативні результати.

Матович пообіцяв, що, якщо його ідея виявиться провальною, він піде у відставку.

Як відомо, населення Словаччини становить 5,45 мільйона чоловік. Наприінці вересня 2020 року в країні ввели надзвичайний стан через другу хвилю коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко анонсував надходження до України нових безкоштовних тестів на коронавірус, схвалених ВООЗ.